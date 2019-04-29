Напал на полицейских, душил таксиста и чуть не женился: иностранец устроил дебош в Дагестане

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-29T17:50:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В дагестанском Избербаше феерически «погулял» гражданин Саудовской Аравии. Мужчина приехал в Дагестан по зову сердца за прекрасной горянкой, но в первый же день устроил потасовку в кафе, пытался задушить таксиста и напал на полицейских. В результате девушка осталась одинокой, а сам дебошир рискует попасть под уголовное преследование.

Аравиец Басим Салех приехал в республику по приглашению красавицы-дагестанки. С дамой сердца он познакомился в аэропорту Дубая. Тут же было решено ехать на родину и строить любовь.

Романтическая обстановка и надежды горянки рухнули, как карточный домик уже в первый вечер. Прилетев в Избербаш, кавалер тут же повёл избранницу в ресторан, но уже через несколько часов, выпив крепкого алкоголя, устроил скандал. Когда романтическую пару выставили из заведения, девушка, стараясь спасти положение, вызвала такси. Но и тут не сложилось — уже через несколько минут пылкий кавалер поцапался с таксистом и его руки крепко обвили шею водителя.

Но и на этом приключения не кончились. Когда успокоить буйного араба приехали полицейские, он напал на них. Басим оторвал погоны, порвал галстук и карман кителя старшего полицейского в наряде, пока его пытались усадить в служебную машину.

— Нашим сотрудникам пришлось надеть на него наручники, чтобы доставить в участок для составления протокола. Кроме того, собраны материалы для возбуждения уголовного дела. Они переданы в региональное отделение Следственного комитета, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU