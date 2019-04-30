В Ставрополе задержан водитель, сбивший ребенка и сбежавший с места ДТП
Накануне в социальных сетях получила широкое обсуждение информация об автоаварии в городе Ставрополе 19 апреля. Тогда с травмой головы в больницу был доставлен 7-летний мальчик, который пояснил, что его сбил автомобиль во дворе.
Водитель место происшествия покинул, не оказал малышу первой помощи и не сообщил о произошедшем в полицию. Мальчик пояснил, что его сбила иномарка красного цвета, предположительно марки «Шкода» с символикой такси.
Нарушителем оказался 26-летний местный житель, который признался, что испугался ответственности. Поэтому и сбежал с места ДТП. В отношении водителя возбуждено административное дело.
Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени вреда здоровью пострадавшего ребенка. За оставление места ДТП мужчине грозит лишение прав.
ИСТОЧНИК KP.RU
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