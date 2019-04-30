2019-04-30T09:02:15+03:00
Общество

Cтавропольский судья Александр Коробейников, попавший на скандальное видео, может лишиться должности

Михаил ЮЖНЫЙ
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Комиссия Совета судей края по этике считает действия судьи Александра Коробейникова несоответствующими требованиям Кодекса Судейской этики.

Напомним, в начале марта в Ставрополе случился конфликт между сотрудниками полиции и судьей. Сотрудники полиции остановили белый BMW за тонировку. И сняли произошедший затем конфликт на видео.

Коробейников не отрицает, что мужчина, попавший на скандальное на видео — он. И сам попросил специальную судейскую комиссию дать верную правовую оценку своему поведение.

По мнению комиссии, данное поведение подорвало репутацию и самого судьи и авторитет всей судебной власти. В начале мая случай рассмотрят на заседании совета судей Ставропольского края. Возможно будет поставлен вопрос о наложении дисциплинарного взыскания на Коробейникова. Он может лишиться судейской мантии. Пока Александр Коробейников не отстранен от судебной работы.

Судья и ДПС: разборки на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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