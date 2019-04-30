2019-04-30T09:37:24+03:00
Происшествия

В Дагестане молодая жена под утро зарезала своего мужа

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы
Вадим ХНЫГИН
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Трагедия случилась в семье жителей села Тарумовка, которое является райцентром одноименного района. Жители сельской местности просыпаются рано — с утра нужно сделать множество дел по дому. То ли 44-летний глава семейства встал не с той ноги, то ли что-то не то сказала 28-летняя жена, но в пять утра между супругами произошла ссора, во время которой женщина схватила лежавший на столе нож и вонзила его в грудь мужа. Клинок задел жизненно важные органы, и через несколько минут мужчина скончался от потери крови.

Осознав, что натворила, женщина позвонила в полицию, и вскоре была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

- В отношении подозреваемой Следственное управление Следственного комитате России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье «убийство», - сообщили в ведомстве. – Женщина заключена под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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