Стройка ессентукского ФОКа транслируется в он-лайне

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-30T10:25:43+03:00

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На главной «спортивной» стройке Ессентуков работы ведутся практически без выходных. 25% уже выполнено. Подземная часть работ завершена и подготовлены бетонные опоры. Сейчас в переулке Садовом бригада из 30 человек и грузовая техника возводят металлические колонны центральной части здания.

Сеть физкультурно-оздоровительных комплексов в Ставропольском крае имеет типовые характеристики. Согласно схемам, в ессентукском ФОКе появятся залы для спортивных игр, настольного тенниса, тренажёров, занятий аэробикой, боксом, гимнастикой. Три тысячи квадратных метров будут оборудованы раздевалками, тренерскими, душевыми кабинами, кабинетами медперсонала.

Современный ессентукский комплекс станет центром спортивной жизни курорта уже к концу года. Стройка идет в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» по поручению губернатора Ставропольского края. Помимо основных строительно-монтажных работ, особое внимание будет уделено благоустройству территории, схема которого на контроле главы Александра Некристова.

ИСТОЧНИК KP.RU