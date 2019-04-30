2019-04-30T11:05:57+03:00
Общество

Рамзан Кадыров возглавит исторический конный поход

Участниками невиданного события станут свыше тысячи всадников и столько же лошадей
Вадим ХНЫГИН
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Глава Чечни таким образом собирается почтить память воинов легендарной «Дикой дивизии», которая во время Первой мировой войны мужественно сражалась на разных фронтах в составе Вооруженных сил Российской империи. Одним своим внешним видом горцы наводили животный страх на врага и всегда дрались «не щадя живота своего».

«Исторический конный поход собирает сегодня всадников Кавказа. Он пройдёт в Чечне на склонах Терского хребта. По предварительным данным, ожидается участие более 1300 джигитов. Мой конь ждёт меня», — написал Рамзан Кадыров в соцсетях.

В настоящее время по всей респукблике проходит набор желающих принять участие в историческом конном походе. Так же для этих целей необходимо подготовить множество лошадей, а всадников экипировать в национальные костюмы.

5 октября в День Грозного в столице Чечни установят скульптурную композицию, прославляющая ратную доблесть чеченцев, ингушей и представителей других кавказских народов, воевавших в «Дикой дивизии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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