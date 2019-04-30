На Ставрополье полицейские задержали водителя за взятку сотруднику ГИБДД

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-30T12:13:25+03:00

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Накануне при патрулировании города Зеленокумска сотрудники дорожно-постовой службы заметили автомобиль, который маневрировал из стороны в сторону. Госавтоинспекторы остановили автомобиль 36-летнего местного жителя.

Мужчина имел явные признаки опьянения и пройти процедуру медосвидетельствования на месте отказался. Гражданина доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол.

Мужчина попытался дать инспектору ГИБДД взятку в тридцать тысяч рублей. При этом полицейский неоднократно предупреждал мужчину, что дача взятки должностному лицу – уголовно-наказуемое деяние.

О факте склонения к коррупционным действиям сотрудник сообщил своему руководителю. При передаче денежных средств водитель был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU