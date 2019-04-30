Пожар на вещевом рынке под Пятигорском удалось локализовать

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-30T12:42:56+03:00

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Сегодня утром сильный пожар произошёл в одном из торговых павильонов Терского казачьего рынка, расположенного на окраине посёлка Горячеводского.

По предварительным данным, он начался в 9 часов 10 минут в одноэтажном строительном магазине, в котором также продавали автомасла — благо прямо под окнами павильона проходит федеральная автотрасса «Кавказ». Площадь пожара составила 2400 квадратных метров. В ликвидации огня принимают участие расчёты пожарных частей из Пятигорска, Предгорного района, Минеральных Вод и других территорий края — всего 45 человек и 16 единиц техники.

И вот в четверть двенадцатого пожар на площади 2400 квадратных метров локализован, сообщил руководитель пресс-службы МЧС России по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв. В настоящее время ведётся обязательная проливка места происшествия. Угроза распространения огня на другие помещения ликвидирована.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В причинах возникновения ЧП предстоит разбираться специалистам противопожарной службы. Для создания условий по тушению пожара и в целях обеспечения безопасности движения автомобилей и пешеходов инспекторы ГИБДД временно перекрыли движение транспорта на 374 км автотрассы «Кавказ» в районе посёлка Горячеводский.

Автомобилисты могут продолжить свой путь по проспекту Калинина через Пятигорск или по новой объездной дороге «Р-217». Здание магазина кирпичное, имеет третью степень огнестойкости. Так что у его владельцев будет возможность открыть магазин заново после капитального ремонта. Вот только машинное масло и другие горючие материалы продавать там не стоит.

КСТАТИ

Именно именно сегодня отмечается День пожарной охраны России. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии» - о создании первой российской дружины для тушения пожаров в Москве. Так что в этом году российские пожарные отмечают 370-летие противопожарной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU