За нецелевую трату 1 млрд рублей экс-министра труда Ингушетии отправили под суд

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-30T14:09:12+03:00

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Бывшего главу минтруда Ингушетии будут судить по обвинению в "нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере". По версии следователей, в 2017-2018 годах из федерального бюджета России в казну республики направили 1,2 млрд рублей. Деньги предназначались на оплату ЖКХ граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производстве "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным федеральным льготникам из числа ветеранов и инвалидов.

Но более 1 млрд рублей министр в итоге в нарушение бюджетного законодательства потратил на "реализацию мер социальной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых в соответствии с законодательными актами Республики Ингушетия из республиканского бюджета".

- После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд Республики Ингушетия, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU