2019-04-30T15:02:42+03:00
Происшествия

В Дагестане "BMW" снесла "Ладу": за рулем иномарки предположительно был полицейский

Два человека попали в больницу, виновник ДТП скрылся
Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане 29 апреля в 23.30 часов на дороге "Хасавюрт-Бабаюрт" по вине водителя "BMW", нарушившего правила дорожного движения, двое человек попали в больницу. Иномарка влетела в "Ладу Гранту" и с места аварии уехала. Пострадали двое пассажиров отечественной легковушки. Их увезли в больницу Хасавюрта.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, за рулем "BMW" мог находиться сотрудник полиции.

- Руководство министерства внутренних дел по республике назначило служебную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия, - добавили в ведомстве. - В случае установления нарушений сотрудником полиции в его отношении будет принято решение об увольнении из ОВД и привлечении к ответственности. А непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

Следователи готовятся к возбуждению уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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