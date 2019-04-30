Что дети Ставрополья думают о Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-30T16:04:20+03:00

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74 года назад окончилась Великая Отечественная война. По историям жизни наших земляков можно учить историю России и ее Великой Победы. День Победы сегодня - еще и день размышлений. Все ли мы сделали, чтобы с честью и гордостью сохранить завоевания отцов и дедов? Что знают о войне наши дети? И что нужно делать, чтобы это не повторилось никогда?

В нашем специальном проекте дети Ставрополья расскажут, что они знают о Великой Отечественной войне и Дне Победы, как отмечают праздник в их семьях, что нужно сделать, чтобы сохранить память о великом подвиге народа, победившего фашизм.

Читайте в ближайшее время на нашем сайте!

Партнеры проекта:

- губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

- глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов

- глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров

- администрации Минераловодского городского округа, Новоселицкого и Нефтекумского районов Ставрополья, города Михайловска

- Совет женщин Ставропольского края

- Торгово-промышленная палата Ставропольского края

- администрации Кировского и Моздокского районов РСО-Алания

- руководство и коллективы ООО ИСК «Кубанское», ЗАО «Карачаевский пивзавод», «Международная школа современного садоводства», ООО «Сыродел», ООО «АПХ «Эко-Культура», СПК колхоз-племзавод «Казьминский»

ИСТОЧНИК KP.RU