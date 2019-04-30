2019-04-30T16:53:32+03:00
Происшествия

Спасатели потушили большой пожар на рынке в Пятигорске

Сообщается, что в ЧП никто не пострадал
Евгения СОКОРЕВА
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Спасатели ликвидировали открытый пожар на рынке "Казачий" в Пятигорске. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС Ставропольского края, пострадавших в ЧП нет, а огнем был охвачен торговый павильон размером 2,4 тысячи кв.м.

- Ликвидация открытого горения произошла в 14:52 по мск, - сказали спасатели.

Место расположилось у трассы "Кавказ", которую из-за происшествия временно перекрывали. Рынок "Казачий" - это один из крупнейших вещевых рынков Северного Кавказа. Но полыхала точка по торговле автомобильными маслами, шинами. Ущерб от пожара только предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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