Спасатели потушили большой пожар на рынке в Пятигорске
Сообщается, что в ЧП никто не пострадал
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Спасатели ликвидировали открытый пожар на рынке "Казачий" в Пятигорске. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МЧС Ставропольского края, пострадавших в ЧП нет, а огнем был охвачен торговый павильон размером 2,4 тысячи кв.м.
- Ликвидация открытого горения произошла в 14:52 по мск, - сказали спасатели.
Место расположилось у трассы "Кавказ", которую из-за происшествия временно перекрывали. Рынок "Казачий" - это один из крупнейших вещевых рынков Северного Кавказа. Но полыхала точка по торговле автомобильными маслами, шинами. Ущерб от пожара только предстоит выяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU