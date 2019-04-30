Редкий в России "Lamborghini" стоимостью от 12 млн рублей купил житель Дагестана

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-30T17:09:16+03:00

Всего в стране продали меньше 30 экземпляров люксового авто

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Один из обладателей новенького люксового "Lamborghini" стоимостью 12-17 млн рублей живет в Дагестане.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в аналитическом агентстве "Автостат", во всей России за 3 месяца 2019 года продали 28 экземпляров дорогостоящей иномарки: 17 автомобилей - в Москве, по 2 - в Санкт-Петербурге и Челябинске и по одному автомобилю - в Калининграде, Череповце, Новосибирске, Томске, Костроме, Радужном (Владимирская область) и дагестанском городе Дербент.

Причем самой популярной у российского покупателя стала модель "Urus" (ее выбрали 24 покупателя из 28). Это при том, что первый в истории итальянского бренда кроссовер за 15,2 млн рублей "приехал" на российский рынок только во второй половине 2018 года.

- Еще три купленных экземпляра – это спорткар "Aventador" (стоит от 17,6 млн рублей). Кроме этого, в нашей стране был приобретен и один суперкар "Huracan" (стоит свыше 12,2 млн рублей), - добавляют специалисты.

Аналитики отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажа "итальянца" выросла в 9 с лишним раз.

ИСТОЧНИК KP.RU