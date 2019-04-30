2019-04-30T18:02:25+03:00
Спорт

Нурмагомедов о реванше с Конором: "Макгрегор с 2016 года ничего не выигрывает"

Отец российского бойца прокомментировал возможный бой сына с ирландцем
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После того как президент UFC Дана Уайт намекнул на реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора слухи о предстоящем поединке вызвали кучу вопросов и дали фанатам единоборств "пищу" для размышлений. Но отец и тренер россиянина заявил журналистам "ТАСС", что пока не видит смыла в их встрече.

- Реванш? Если Макгрегор выиграет у пары достойных человек - почему бы нет, - считает Абдулманап Нурмагомедов и добавляет, что Конор с 2016 года "не выигрывает ничего", а просто "остается на слуху".

- Если бы был близкий бой - одно дело, но раз он сдался, то должен молчать и готовиться дальше. Я думаю, ему хотя бы надо пройти Джастина Гэтжи или Ислама Махачева, - уверен отец Хабиба.

Напомним, что в интервью каналу CNN президент UFC Дана Уайт сказал, что помириться враждующие по пустякам спортсмены смогут только после 7-10 раундов схватки. Фанаты, зная, что бойцы провели только один пятираундовый поединок, увидели в этом намек на продолжение. Впрочем, Хабиб и сам говорил, что готов встретиться с Конором, но при условии, что тот одолеет сперва другого соперника. Поэтому пока у Нурмагомедова запланирован бой с Дастином Порье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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