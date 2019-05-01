В Ставрополе солдат сел за руль «под кайфом» и поплатился

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-01T10:23:01+03:00

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На Ставрополье младший сержант попался на вождении в состоянии наркотического опьянения. Делом военнослужащего «под кайфом» занимался ставропольский гарнизонный военный суд.

По данным суда и следствия, вояка уже совершал грубейшее нарушение — сначала его ловили за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Но 6 ноября 2018 года он решил покататься «под кайфом» и был пойман сотрудниками ДПС.

За беспрецедентное нарушение правил дорожного движения на мужчину завели уголовное дело. Его приговорили к штрафу в 220 тысяч рублей. Естественно, нерадивого военнослужащего ещё и лишили прав — в ближайшие три года он не сможет сесть за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU