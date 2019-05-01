«Веломарш Победы» проедет по улицам Ставрополя

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-01T11:50:33+03:00

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В Ставрополе состоится традиционный «Веломарш Победы». Посвящённый Дню Победы праздничный велопробег стартует 4 мая на площади 200-летия.

— Этой акцией жители нашего города почтят память погибших солдат, которые навсегда остались на полях Великой Отечественной и поблагодарят ветеранов, прошедших через пекло войны, чьим подвигом мы гордимся, — анонсировала мероприятие пресс-служба администрации краевого центра.

Основным организатором праздника спорта, здоровья и памяти остаётся «Комсомольская правда». Мы подготовили для жителей города феерическое мероприятие: по предварительным данным, на «Веломарш Победы» соберётся не менее 2,5 тысяч человек.

Вести праздничную программу, которая начнётся в 10:00 на площади 200-летия будут радиоведущие «Радио КП», а за музыкальное сопровождение будет отвечать оркестр ГУ МВД Ставропольского края. Около 11:00 начнётся сам велопробег: от площади колонна проедет до ипподрома Парка Победы. Здесь пройдёт основная часть праздника: гостей будут угощать вкусными снеками и походной кашей, на сцене выступят лучшие музыкальные коллективы, в их числе и звезда ставропольской сцены Димосс Саранча.

Конкурсы, подарки, бесплатные снеки и напитки, море позитива и самый массовый велопробег — вот что ждёт вас на нашем мероприятии!

Ответы на интересующие вас вопросы и подробности можете узнать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU