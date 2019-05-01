В Ессентуках торжественно открыли новый курортный бульвар

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-01T13:33:39+03:00

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На одно рекреационное место в Ессентуках стало больше. Праздник весны и труда в курортном городе стал двойным. На торжественное открытие Партерной группы приехали краевое руководство, глава Ессентуков и почетные горожане. Около тысячи человек стали свидетелями исторического события.

— Мы смотрим на эту красоту в Ессентуках, а ведь это буквально одно стратегическое решение — деньги курортного сбора. Я не могу не отметить это, потому что в наших курортных городах появляются дополнительные источники дохода, которые позволяют делать такие хорошие объекты, — отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Новый сквер сохранил исторический бульварный вид, к которому добавили современные архитектурные элементы и зоны отдыха. К праздничной дате здесь расцвело и несколько тысяч виол. В этом году благоустройство курортной инфраструктуры получит свое продолжение.

Владимир Владимиров и Александр Некристов на открытии бульвара. Фото: пресс-служба Ессентуков

— Воссоздание еще дореволюционного прогулочного бульвара стало возможным благодаря вам, наши отдыхающие. Эта часть курортного бульвара — только «первая ласточка» в масштабном благоустройстве туристической инфраструктуры Ессентуков. Следующий шаг — курортный парк и территория верхних николаевских ванн, — обратился к гостям глава Ессентуков Александр Некристов.

Под барабанную дробь участниц ансамбля «Вива-Виктории» впервые на новом бульваре в Ессентуках произвели запуск фонтанов. Детские танцевальные коллективы, инструментальная часть создали в первый майский день по-настоящему праздничную атмосферу в самом центре курортной жизни.

Курортный бульвар уже стал местом притяжения отдыхающих и жителей города, где они не только гуляют, но и делают памятные снимки. Губернатор Владимир Владимиров, пройдя по бульвару, объявил о новой курортной традиции — кидать монетки в фонтан на счастье и загадывать желание у ессентукской жемчужины в партерной группе. Глава Ставрополья и глава Ессентуков первыми провели новый туристический обряд.

ИСТОЧНИК KP.RU