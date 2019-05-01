В Ставрополе состоялся первомайский митинг

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-01T16:38:46+03:00

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Федерация профсоюзов Ставропольского края приняла активное участие во всероссийской первомайской акции профсоюзов под главным лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!». В городах и районах края прошли митинги, шествия, праздничные мероприятия. Всего по краю в коллективных действиях профсоюзов приняли участие около 10 тыс. человек, по стране – около 3,5 млн. человек

Главным событием праздника стал митинг Федерации профсоюзов Ставропольского края 1 мая на Крепостной горе краевого центра, собравший под свои знамена более 5 тыс. человек. Среди его участников были замечены федеральные депутаты, представители законодательной и исполнительной власти региона, политических партий, руководство краевой столицы.

Как отметила на брифинге для журналистов председатель ФПСК Татьяна Чечина, девиз нынешней акции гармоничный и понятный потому, что нынешний уровень зарплат, пенсий, стипендий, закредитованность населения, нелегальные трудовые отношения, производственный травматизм тормозят развитие экономики нашей страны. Профсоюзы выступают за такую экономическую модель, которая обеспечивает достойный уровень жизни работающего человека. И этот митинг - не просто поговорить, а инструмент, чтобы уже, образно говоря, завтра сесть за стол переговоров с представителями краевой власти и работодателей о выделении дополнительных ресурсов на поддержку трудящихся, заключении соответствующих соглашений.

Уже на митинге, оценивая эффективность прежних первомайских акций профсоюзов, Татьяна Чечина отметила, что именно благодаря единой позиции их участников удалось добиться уравнивания МРОТ и прожиточного минимума, исключить из минимальной зарплаты выплаты за работу в праздничные, выходные дни, ночью и сверхурочно – теперь они выплачиваются сверх нее. На Ставрополье заключено новое краевое трехстороннее соглашение между властью, профсоюзами и работодателями, которое содержит дополнительные по сравнению с трудовым законодательством гарантии работникам в области оплаты и условий труда. Также при активной позиции профсоюзов сохранены и проиндексированы меры социальной поддержки работникам, проживающим на селе.

Первомайский митинг. Фото: пресс-центр Федерации профсоюзов Ставропольского края

— Но перед нами стоят масштабные задачи по повышению качества жизни населения, борьбы с бедностью, развитию экономики, определенные президентом России Владимиром Путиным. Их невозможно решить без социального диалога с властью и работодателями, в котором мы и впредь будем бороться за достоинство людей труда, чьими руками достигается развитие нашей страны, — сообщила Татьяна Чечина.

А тем для такого диалога достаточно. Отмечая заметные перемены к лучшему в крае, все выступавшие говорили о конкретных проблемах, которые надо решать. Так, по мнению председателя Ставропольской краевой организации Общероссийского профсоюза образования Лоры Манаевой, нужны другие подходы к оплате труда педагогических работников. Нельзя не индексировать зарплату, оставлять ставки на уровне 8 тыс. рублей. Это дестабилизация работы учреждений и унижение учителя:

— Мы требуем повысить ставку до минимального размера оплаты труда, установить законодательно базовые ставки и оклады, — подчеркнула Лора Манаева.

Активную позицию заняла и профсоюзная молодежь, которая остро подняла проблемы молодых работников, которым, чтобы двигать вперед инновационную экономику, нужны достойные условия труда, кадровая политика, направленная на их поддержку и профессиональное развитие. Поднимался и вопрос о необходимости отмены повышения пенсионного возраста.

Логический итог подвел депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор холдинга профсоюзных здравниц ООО «Курортное управление» Николай Мурашко:

— Главная наша задача — это увеличение доходов населения. Ставрополье находится в шестом десятке по уровню зарплаты, 12% населения края живут за чертой бедности. Решить ее можно совместными усилиями власти, профсоюзов и работодателей. Тем более губернатор Ставрополья ставит именно эту задачу, и мы готовы ему в этом помогать, — сказал Николай Мурашко.

Первомайский митинг. Фото: пресс-центр Федерации профсоюзов Ставропольского края

В итоговой резолюции митингующие потребовали от Государственной Думы, Правительства Российской Федерации: повышения минимального размера оплаты труда и максимального размера пособия по безработице до уровня минимального потребительского бюджета, внесения изменений в Трудовой кодекс РФ об обеспечении тарифной части оплаты труда не ниже МРОТ; установления базовых окладов бюджетникам по профессиональным квалификационным группам; перехода на прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц. В адрес Губернатора, Правительства Ставропольского края прозвучали требования об установлении краевой минимальной заработной платы на уровне полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения Ставропольского края; принятия краевого закона о ежегодной индексации социальных выплат; индексации заработной платы работников учреждений социальной сферы в 2019 и последующих годах не ниже уровня инфляции. Также ряд требований направлен на достижение достойной жизни молодых ставропольцев.

Митинг продолжился большой развлекательной программой. Маевщиков ждал концерт, площадка уличных танцев, полевая кухня, выездная торговля, конкурсы с розыгрышем призов, аттракционы и веселые игры для детей. Многолюдно было и у арт-площадок краевых отраслевых организаций профсоюзов и Курортного управления профсоюзных здравниц.

ИСТОЧНИК KP.RU