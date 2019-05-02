Ставрополец прописал четырех иностранцев у себя дома и попал под уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-02T10:27:53+03:00

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В Минераловодском городском округе местный 59 -летний житель фиктивно оформил у себя дома четырех иностранцев из ближнего зарубежья. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Ставропольского края, за это мужчине может грозит реальный срок.

- Мужчина оформил фиктивную постановку на миграционный учет по месту своего жительства четырех иностранных граждан ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать по данному адресу они не будут, - сказали в ведомстве. - Против него завели соответствующее уголовное дело, статья которого предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU