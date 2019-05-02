2019-05-02T11:10:59+03:00
Происшествия

В Дагестане поймали педофила

Ранее в сети разошелся слух, что совративший девочку преступник остался безнаказанным
Евгения СОКОРЕВА
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Фото задержанного: пресс-служба МВД ДагестанаФото задержанного: пресс-служба МВД Дагестана
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В Дагестане задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки. 29 апреля текущего года в отделение пришел отец пострадавшей и рассказал, что сожитель его бывшей жены надругался над ребенком. Полицейские выехали на место, но подозреваемого там не оказалось. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, он, видимо, знал, что за ним придут и поэтому сбежал. Но скрыться ему все равно не удалось.

- В пространстве дагестанского информационного сегмента распространяется информация о том, что мужчина, совершивший чудовищное по своей жестокости преступление не задержан, и до сих пор на свободе. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности, - сказали в ведомстве.

На педофила завели уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера".

ИСТОЧНИК KP.RU

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