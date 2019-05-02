Водителя за рулем авто с ворованным двигателем задержали в Махачкале
Похитили двигатель в Москве
Изменить размер текста:
В Кировском районе Махачкалы при проверке машины нашли украденный в Москве автомобильный двигатель.
- На контрольно-пропускном пункте "Аляска-30" сотрудники остановили автомашину под управлением 28-летнего местного жителя. При проверке по базе данных полицейские установили, что двигатель транспортного средства находится в федеральном розыске и был похищен в городе Москве, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД по СКФО.
Машину, водителя и собранные по этому факту материалы передали в полицию Кировского района для дальнейшей проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU