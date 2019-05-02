Водителя за рулем авто с ворованным двигателем задержали в Махачкале

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-02T13:00:24+03:00

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В Кировском районе Махачкалы при проверке машины нашли украденный в Москве автомобильный двигатель.

- На контрольно-пропускном пункте "Аляска-30" сотрудники остановили автомашину под управлением 28-летнего местного жителя. При проверке по базе данных полицейские установили, что двигатель транспортного средства находится в федеральном розыске и был похищен в городе Москве, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД по СКФО.

Машину, водителя и собранные по этому факту материалы передали в полицию Кировского района для дальнейшей проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU