2019-05-02T14:23:17+03:00
Происшествия

Житель Ставропольского края попался на незаконном обороте оружия

Завели дело на 55-летнего мужчину
Евгения СОКОРЕВА
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Полицейские поймали жителя Ессентуков, причастного к незаконному обороту оружия. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД по СКФО, мужчине 55 лет.

- По его месту жительства обнаружены и изъяты две винтовки "Мосина", пистолет системы "Макарова-СХ", 7 патронов к пистолету системы "Наган", детали и запчасти к различному виду оружия, - рассказали полицейские.

Заведено уголовное дело. Против ставропольца избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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