2019-05-02T16:01:44+03:00
Происшествия

В аварии на Ставрополье погибли два человека

Еще один - тяжело пострадал
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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На 273 км дороги "Ростов-на-Дону - Ставрополь" 2 мая лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, в аварии погибли два человека, еще один - попал в больницу с тяжелыми травмами.

- На месте происшествия погибли водитель и пассажир. Водитель другого автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, врачи борются за его жизнь, - сказали в ведомстве.

Из-за ДТП на этом участке дороги затрудненно движение. На месте работают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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