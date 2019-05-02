2019-05-02T17:13:16+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом пострадали 5 взрослых и 4 детей в Северной Осетии

Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
Евгения СОКОРЕВА
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В Северной Осетии в результате столкновения рейсового автобуса "Владикавказ - Майрамадаг" с легковушкой в больницу попали 9 человек. Как уточнили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе, из них 4 - дети в возрасте от полутора до пяти лет. Их жизнью и здоровью ничего не угрожает.

- Данные по госпитализации пострадавших уточняются, - добавили полицейские. - На месте работают специалисты.

Причины и виновник аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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