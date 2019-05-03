На Ставрополье мужчина зарезал свою маленькую дочь после ссоры с женой

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-03T16:10:54+03:00

А затем попытался покончить с собой

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Трагедия произошла в Грачевском районе - в селе Бешпагир. В ночь на пятницу в одном из домов произошла ссора между мужем и женой. В какой-то момент 42-летний мужчина схватил нож и ударил им в шею свою 8-месячную дочку. После этого он попытался убить ножом себя, порезав себе шею.

- Следователем осмотрено место происшествия, изъят нож и иные вещественные доказательства, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ставропольскому краю. - Мужчина задержан, госпитализирован. Следователем готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По статье "убийство малолетнего" ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU