2019-05-03T16:10:54+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчина зарезал свою маленькую дочь после ссоры с женой

А затем попытался покончить с собой
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Грачевском районе - в селе Бешпагир. В ночь на пятницу в одном из домов произошла ссора между мужем и женой. В какой-то момент 42-летний мужчина схватил нож и ударил им в шею свою 8-месячную дочку. После этого он попытался убить ножом себя, порезав себе шею.

- Следователем осмотрено место происшествия, изъят нож и иные вещественные доказательства, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ставропольскому краю. - Мужчина задержан, госпитализирован. Следователем готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По статье "убийство малолетнего" ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Анжи" проиграл "Енисею"
На Ставрополье погоня за пьяным водителем попала на видео
В Дагестане председателя правительства освистали на турнире по борьбе
Отец Нурмагомедова начнет работу в сборной России
В ДТП с автобусом пострадали 5 взрослых и 4 детей в Северной Осетии
В аварии на Ставрополье погибли два человека
В Махачкале попал на видео пожар в оружейном магазине
Житель Ставропольского края попался на незаконном обороте оружия
Водителя за рулем авто с ворованным двигателем задержали в Махачкале
В Дагестане поймали педофила
Ставрополец прописал четырех иностранцев у себя дома и попал под уголовное дело
В Дагестане бизнесмен присвоил себе участок за 33 миллиона рублей
В Ставрополе состоялся первомайский митинг
В Ингушетии столкнулись две полицейские машины
В Ессентуках торжественно открыли новый курортный бульвар
Дагестанец напился в баре и пырнул собеседника ножом
«Веломарш Победы» проедет по улицам Ставрополя
В Ставрополе солдат сел за руль «под кайфом» и поплатился