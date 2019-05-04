В Махачкале в канал упала ГАЗель с пассажирами

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-04T10:22:31+03:00

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Накануне вечером в Кировском районе Махачкалы из-за потери управления грузовая ГАЗель упала прямо в Канал Октябрьской Революции.

В результате происшествия никто из людей, к счастью, не пострадал. Пассажирам и водителю выбраться из воды помогли многочисленные очевидцы происшествия.

Идет выяснение причин ДТП. Грузовичок уже достали из канала специалисты экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU