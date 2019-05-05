Жители Ставрополья напугали МЧС фейковой новостью о граде

СЕГОДНЯ 10:58 2019-05-05T10:59:44+03:00

В социальных сетях появились сообщения о стихийном бедствии в Будённовском районе

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Министерство по чрезвычайным ситуациям Ставропольского края опровергло сообщения о стихийном бедствии и граде в Будённовске. Выложенные в соцсетях фотографии оказались фейком.

Увидев в интернете снимки и сообщения о крупном граде и стихийном бедствии, специалисты экстренного ведомства обратились к властям 14 муниципалитетов Будённовского района. Все они сообщили, что осадки действительно имели место, однако ни о каком граде речи идти не может.

В МЧС СК предположили, что кто-то из местных жителей решил пошутить и попиариться, сообщив о разгуле стихии. При этом неизвестный «шутник» опубликовал в социальных сетях снимки 3-летней давности.

— Жалоб от населения не поступало. Данные погодные явления, размещенные в социальных сетях, на территории Буденновского муниципального района происходили 14 мая 2016 года, — резюмирует ситуацию пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU