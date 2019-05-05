Полицейские задержали махачкалинского трансгендера на «Монстрации»

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-05T15:55:49+03:00

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В Махачкале на первомайской «Монстрации» полиция задержала местного трансгендера, позиционирующего себя как Ольга Москвитина. Об этом сообщили знакомые молодого человека.

По словам очевидцев, парень с первичными половыми признаками двух полов не имел никакого отношения к шествию, но первым приковал внимание сотрудников МВД.

— Первой забрали Олю Москвитину. Которая, кажется, вообще никакого отношения к Монстрации не имела, — утверждают друзья задержанной.

Однако ряд СМИ сообщил, что над задержанным полицейские издевались. Сотрудники МВД заставили его раздеться, долго осматривали и бросали унижающие достоинство реплики, утверждая, что «таких не должно существовать». При этом трансгендер утверждает, что к нему не применяли физическое насилие.

Интересно, что спустя некоторое время в социальных сетях стали распространяться снимки скана паспорта задержанного с указанием его настоящих имени и фамилии. Известно, что пострадавший собирается обратиться в правоохранительные органы, считая, что снимки могли распространить задержавшие его стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU