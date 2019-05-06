2019-05-06T09:24:44+03:00
Происшествия

В Невинномысске в перевернувшемся автомобиле пострадали два человека

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Невинномысске перевернулся автомобиль, пострадали два человека.

По предварительной версии, на улице Невинномысской водитель автомобиля «Лада Веста» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, затем в опору ЛЭП. После чего автомобиль перевернулся.

Травмы головы получили два пассажира. 25-летний водитель в ДТП не пострадал. При проверке выяснилось, что за последние 2 года молодой человек много раз штрафовался за различные нарушения правил дорожного движения.

У него взята кровь на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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