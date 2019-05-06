Следователи проверяют гибель украинского туриста в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии следователи проверяют факт гибели альпиниста из Украины. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского СКР, мужчина не дождался помощи спасателей и скончался при восхождении на Эльбрус.
- Согласно материалам проверки, 5 мая 2019 года, примерно в 11 часов 30 минут, 34-летний альпинист из Украины осуществлял восхождение на гору Эльбрус, во время которого почувствовал недомогание, о чем сообщил в МЧС. К моменту прибытия спасателей, мужчина не подавал признаков жизни, - сообщили следователи.
Причина смерти украинского туриста устанавливается. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU