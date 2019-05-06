2019-05-06T16:10:34+03:00
Экономика

"Газпром межрегионгаз" вывесил список самых злостных неплательщиков Северного Кавказа

Самый большой долг у предприятия в Чечне
Евгения СОКОРЕВА
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"Газпром межрегионгаз" составил список своих самых злостных должников с Северного Кавказа.

Из Дагестана в него вошли 21 крупное предприятие. И большая их часть занята в сфере ЖКХ. На первом месте с самым большим долгом - "Дагестанэнерго". Общество с ограниченной ответственностью занимается производством и сбытом электроэнергии, а также производством, передачей и сбытом тепловой энергии. Ее задолженность составляет 471,5 млн рублей. За ней следом - "Махачкалатеплоэнерго" (задолжавшая 483,3 млн рублей), "Махачкалатеплосервис" (с долгом 164,7 млн рублей) и "Теплоснаб" в Хасавюрте (46,7 млн рублей задолженности). В том же списке еще числятся "ЖКХ ТЕПЛОСЕРВИС" с долгом 34,7 млн рублей, МУП "Буйнакскгортеплосервис" (37,1 млн рублей), МУП "Тепловые сети" Избербаша (31, 8 млн рублей), "Дербенттепло" (21,5 млн рублей) и "Каспий Тепло Сервис" (17,2 млн рублей).

В Ставропольском крае насчитали 20 крупных неплательщиков с самым большим долгом 125 млн рублей у компании "ЮгРосПродукт" и 118 млн рублей у "Главного управления жилищно-коммунального хозяйства".

В КБР тоже 20 предприятий-должников, и максимальный долг у МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" - 944 млн рублей. А в Северной Осетии из 18 компаний с задолженностью - у ОАО "Владикавказские тепловые сети" (1,5 млрд рублей). Из КЧР в список попали 9 предприятий. Здесь больше всех задолжал местный агрокомбинат (158 млн).

А вот меньше всего неплательщиков за газ в Ингушетии - всего одно предприятие с долгом 11 млн рублей. Максимальную же задолженность отметили у МУП "Теплоснабжение" в Грозном - 2,3 млрд рублей. Всего в республике 4 крупных неплательщика.

Напомним, что во время рабочей встречи в Ессентуках вице-премьер Виталий Мутко заявил, что сумма долга по оплате за свет и газ всех регионов Северного Кавказа превысила 120 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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