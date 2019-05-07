Силовики обыскивают ректорат педагогического университета в Дагестане

СЕГОДНЯ 17:24 2019-05-07T17:25:51+03:00

В учреждении подтвердили информацию о выемке документов

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В Дагестане сотрудники силовых структур проводят обыски в ректорате Дагестанского государственного педагогического университета.

Информация о выемке документов поступила сперва из правоохранительных органов республики. Теперь ее подтвердили и в самом образовательном учреждении.

Предварительной причиной внезапной поверки называют подозрения в хищении бюджетных денег и мошенничестве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ВУЗ федерального значения расположился в Махачкале и объединяет три кафедры с 16 факультетами. Должность врио ректора занимает Аслан Раджабов.

ИСТОЧНИК KP.RU