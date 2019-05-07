2019-05-07T17:25:51+03:00
Происшествия

Силовики обыскивают ректорат педагогического университета в Дагестане

В учреждении подтвердили информацию о выемке документов
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дагестане сотрудники силовых структур проводят обыски в ректорате Дагестанского государственного педагогического университета.

Информация о выемке документов поступила сперва из правоохранительных органов республики. Теперь ее подтвердили и в самом образовательном учреждении.

Предварительной причиной внезапной поверки называют подозрения в хищении бюджетных денег и мошенничестве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ВУЗ федерального значения расположился в Махачкале и объединяет три кафедры с 16 факультетами. Должность врио ректора занимает Аслан Раджабов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Дагестане пожар на автозаправке попал на видео
Ставрополец пнул собаку своего друга и поплатился жизнью
Ставропольский министр записал недвижимость в Канаде на детей
Ессентукские танцоры завоевали «золото» международного фестиваля
В Грозном вспыхнул крупный пожар
Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
В Георгиевске после погони задержали водителя без прав
Сбербанк организует фестиваль военного кино «Искусство помнить»
Ставропольский депутат попал под статью за особо крупное мошенничество
В Ставропольском крае педофил напал на двух маленьких девочек
Ставрополец пытался задушить свою пожилую мать из-за наследства
В Ингушетии завели дела против трех девушек, сбежавших к террористам в Сирию
В горах КЧР пострадал альпинист из Краснодарского края
Смертельное ДТП в Ингушетии: три человека погибли в лобовом столкновении легковушек
Власти назвали причину взрыва в многоэтажке Железноводска
В Пятигорске детсадовцев переодели в красноармейцев и с оружием в руках выпустили колонной на площадь
Бывший министр МВД Ингушетии объявлен в федеральный розыск
Число пострадавших от взрыва в доме на Ставрополье увеличилось до 17 человек