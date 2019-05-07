Силовики обыскивают ректорат педагогического университета в Дагестане
В учреждении подтвердили информацию о выемке документов
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В Дагестане сотрудники силовых структур проводят обыски в ректорате Дагестанского государственного педагогического университета.
Информация о выемке документов поступила сперва из правоохранительных органов республики. Теперь ее подтвердили и в самом образовательном учреждении.
Предварительной причиной внезапной поверки называют подозрения в хищении бюджетных денег и мошенничестве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ВУЗ федерального значения расположился в Махачкале и объединяет три кафедры с 16 факультетами. Должность врио ректора занимает Аслан Раджабов.
ИСТОЧНИК KP.RU