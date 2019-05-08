Назван самый богатый министр Ставрополья

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-08T12:27:36+03:00

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Минувший год стал очень прибыльным для министра Алексея Газарова. Он задекларировал 16 млн. рублей дохода. Его жена заработала 884 тыс рублей. Вместе с супругой они владеют домом площадью 174 кв. м, построенном на участке в 6 соток., и квартирой площадью 99 кв. м. А вот автомобиль Lexus LX 570 оформлен на жену Алексея Алениковича. Кроме того, двое из четверых их детей числятся собственниками дома в 160 кв м, который находится в Канаде.

Министр строительства и архитектуры Алексей Когарлыцкий официально заработал в 2018 году 1,6 млн рублей, а его жена — лишь 197 тысяч. Но именно ей принадлежит автомобиль Lexus GS 300, а также трактор «Беларус» и погрузчик. Также семья Когарлыцких владеет двумя земельными участками площадью 734 кв. м и домом площадью 106 кв. м.

Министр туризма края Александр Трухачёв заработал в прошлом году 2,3 млн рублей, а его жена 297 тыс рублей. Супругам сообща принадлежат два жилых дома площадью 207 кв. м на участке 5,4 сотки, а в отдельности у мужа есть еще три земельных участка общей площадью 23 сотки. Александр Владимирович ездит за рулем шикарного Audi Q7, а его жена пересела в прошлом году с Opel Corsa на элегантный кроссовер KIA Sportage QLE.

Министр образования Ставрополья Евгений Козюра заработал в 2018 году 3,2 млн. рублей, а его супруга 1,1 млн рублей. Они живут в доме площадью 113 кв м на участке в 9 соток, а ездят каждый на своем автомобиле — Евгений Николаевич на Audi A6, а его жена на BMW X3.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хлопянов представил декларацию о доходах за 2018 год в размере 1,9 млн. рублей. Он один кормилец в семье. Андрей Георгиевич проживает с женой и несовершеннолетним ребенком в доме площадью 412 кв. м на участке 10,7 сотки. Никаких транспортных средств у начальника минприроды нет. Но есть три большущих земельных участка общей площадью свыше 46 га.

Неплохо живет замминистра охраны окружающей среды Максим Гнедых, который в прошлом году записал в свою декларацию доход в размере 9,3 млн рублей. У него есть два легковых автомобиля — Audi A6 и Mercedes-Benz C180, а его жена, заработавшая за минувший 947 тыс рублей, ездит на кроссовере Toyota RAV4. Максим Евгеньевич является собственником пяти квартир общей площадью 327 кв. м и нежилого помещения площадью 87 кв м. Ещё один земельный участок, жилой дом и квартиру Гнедых оформили на одного из своих несовершеннолетних детей.

Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников оказался землевладельцем — ему принадлежит доля земли в размере почти 6,2 га. Ситников заработал за прошлый год почти 1,8 млн рублей. В его пользовании находятся дом площадью 236 кв. м на 11 сотках земли и принадлежащая жене квартира в 132 квадрата. Из средств передвижения у него старенький УАЗ 3962. Жена Владимира Николаевича заработала только 302 тыс рублей, но у нее есть джип Mitsubishi Pajero.

Меньше всех из руководителей краевых ведомств заработал новый министр экономического развития Сергей Крынин — 1,4 млн. рублей. Он живет с женой и ребенком в квартире площадью 59 кв. м. Но у них есть еще одна квартира побольше — 102 кв. м. В любой момент Сергей Александрович может прокатиться на своем шикарном Lexus RX 350.

Министр физкультуры и спорта Роман Марков заработал 2,1 млн. рублей. В его собственности Toyota Land Cruiser Prado, два садоводческих участка площадью 15 соток и дом площадью 325 кв. м. Они с супругой также пользуются двумя квартирами общей площадью 130 кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU