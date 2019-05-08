В Минводах лихач сбил дорожного рабочего

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-08T16:19:02+03:00

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В Ставропольском крае на трассе "Кавказ" в Минераловодском горокруге мини-фургон сбил дорожника. Авария произошла 8 мая около 15 часов на участке, где ведутся ремонтные работы.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе УГИБДД СК, там стояли специальные конусы и знак, ограничивающий скорость до 50 километров в час, но водитель фургона не увидел этого и на высокой скорости снес работника, пытаясь экстренно затормозить. Пострадавшего в итоге забрали в больницу с серьезными травмами.

- Водитель применил экстренное торможение, из-за чего не потерял управление транспортным средством, которое по инерции выбросило на левую полосу дороги за припаркованную ремонтную "ГАЗель", где находился рабочий, выполняющий шлифовальную работу, - сказали в ведомстве. - За рулем автомобиля находился 32-летний житель соседней республики.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии и степень ответственности ее участников.

ИСТОЧНИК KP.RU