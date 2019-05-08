Чтобы помочь пострадавшим от пожара в Железноводске, резервный фонд Ставрополья увеличат вдвое

СЕГОДНЯ 18:01 2019-05-08T18:01:58+03:00

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В связи с необходимостью оказать помощь жильцам, пострадавшим в происшествии в многоквартирном доме в Железноводске, где из-за взрыва газа обрушилась лестничная клетка, пострадала стена, выбило оконные стекла и произошел пожар, резервный фонд Ставропольского края увеличат почти в два раза. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

- Резервный фонд Ставрополья будет увеличен примерно на 100 млн рублей. Соответствующие поправки будут внесены в краевой бюджет, - сказали в ведомстве.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч получат все жители многоэтажки, где произошло ЧП, а также жильцы из соседних пострадавших домов. Деньги уже получили больше 100 человек. Утратившие все имущество или частично потерявшие имущество получат еще по 50 и 100 тысяч рублей. Эти средства начислят свыше 30 нуждающимся.

Пожар в Железноводске произошел 6 мая. Сейчас в больницах остаются 5 пострадавших. Один человек в результате происшествия погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU