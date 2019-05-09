В Пятигорске пьяный мужчина искупался в чаше памяти у "Вечного огня"

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-09T13:30:58+03:00

Все произошло прямо во время приуроченного к 9 мая факельного шествия [видео]

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Накануне Дня победы во время факельного шествия на площади Ленина в Пятигорске произошел вопиющий случай. Очевидцы засняли на камеру, как в 21.51 часов нетрезвый мужчина срывает мероприятие и запрыгивает в чашу памяти возле "Вечного огня":

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/707710" frameborder="0"></iframe> На Ставрополье пьяный мужчина искупался в фонтане у "Вечного огня".

Ролик с купанием в фонтане мемориального комплекса разлетелся по сети. Произошедшее поразило пользователей:

- Полнейшая деградация,чем дальше,тем страшнее, - пишут жители Ставрополья. - Ну как-то прям печально, с каждым годом все хуже и хуже.

Сотрудники органов внутренних дел задержали и доставили его в городской отдел полиции, - прокомментировали инцидент в МВД Ставропольского края. - В отношении мужчины составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство". В настоящее время по решению суда молодому человеку назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Напомним, ранее подростки осквернили "Родину-Мать" в Буденновске. Один из вандалов справил нужду на памятник.

ИСТОЧНИК KP.RU