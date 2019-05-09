В Пятигорске пьяный мужчина искупался в чаше памяти у "Вечного огня"
Накануне Дня победы во время факельного шествия на площади Ленина в Пятигорске произошел вопиющий случай. Очевидцы засняли на камеру, как в 21.51 часов нетрезвый мужчина срывает мероприятие и запрыгивает в чашу памяти возле "Вечного огня":
На Ставрополье пьяный мужчина искупался в фонтане у "Вечного огня".
Ролик с купанием в фонтане мемориального комплекса разлетелся по сети. Произошедшее поразило пользователей:
- Полнейшая деградация,чем дальше,тем страшнее, - пишут жители Ставрополья. - Ну как-то прям печально, с каждым годом все хуже и хуже.
Сотрудники органов внутренних дел задержали и доставили его в городской отдел полиции, - прокомментировали инцидент в МВД Ставропольского края. - В отношении мужчины составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство". В настоящее время по решению суда молодому человеку назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
Напомним, ранее подростки осквернили "Родину-Мать" в Буденновске. Один из вандалов справил нужду на памятник.
ИСТОЧНИК KP.RU