В Ессентуках 5 тысяч горожан и гостей курорта встретили парад Победы

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-09T11:10:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 5 тысяч жителей и гостей Ессентуков пришли на торжественное шествие, которое открыла колонна ветеранов, военных и знаменной группы.

-Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные испытания, преодолели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий поклон за великий подвиг! - сказал во время парада глава Ессентуков Александр Некристов.

За проявленные во время Великой Отечественной войны героизм и отвагу больше 2 тысяч ессентучан были награждены боевыми орденами и медалями. Семь человек стали Героями Советского Союза.

Колонна бессмертного полка в этом году собрала рекордное число участников. Шествие открыл автомобиль 1943 года выпуска "ГАЗ 67 Б".

И как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе города, победный марафон пройдет на нескольких городских площадках.

- На Братском кладбище ессентучане станут участниками траурного митинга "Реквием памяти", а кинотеатр "Дружба" в 12.00 покажет военную киноленту "Отец солдата". С 14.00 в Парке Победы начнется концертная программа и масштабный флешмоб. А с15.00 основным местом празднования станет Театральная площадь, где пройдет открытый показ "Битвы за Сталинград»" и споют хором песню "День Победы". Также выступят кавер-группы, Астраханский ансамбль песни и пляски и один из топовых диджеев страны DJ GROOVE. В 22.00 запустят праздничный салюта, после которого продолжится дискотека, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU