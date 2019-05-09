Авария со скорой в Ингушетии: пострадали 4 человека
ДТП произошло вечером 9 мая
Изменить размер текста:
Карета "скорой помощи" столкнулась с легковушкой "ВАЗ-2107" в городе Сунжа (Ингушетия). По сообщению от республиканского МЧС, в ДТП пострадали 4 человека.
- Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу города Сунжа. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 4 человека и 1 единица техники, - добавили в ведомстве.
Произошла авария 9 мая 2019 года в 17.15 часов. Специалисты выясняют подробности случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU