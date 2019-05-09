Авария со скорой в Ингушетии: пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 20:01 2019-05-09T20:01:45+03:00

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Карета "скорой помощи" столкнулась с легковушкой "ВАЗ-2107" в городе Сунжа (Ингушетия). По сообщению от республиканского МЧС, в ДТП пострадали 4 человека.

- Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу города Сунжа. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 4 человека и 1 единица техники, - добавили в ведомстве.

Произошла авария 9 мая 2019 года в 17.15 часов. Специалисты выясняют подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU