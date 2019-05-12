В ДТП на Ставрополье пострадали трое граждан Армении
12 мая около 8 часов у села Нины Ставропольского края произошло ДТП. Пострадали 3 человека.
По предварительной версии водитель легкового автомобиля Ниссан Грант не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. По одной из версий, данному ДТП сопутствовало использование на автомобиле резины с зимним рисунком протектора шин.
В автоаварии пострадали 3 пассажира, жители Армении. Все они немедленно были доставлены в больницу Зеленокумска, где врачи им оказали медицинскую помощь.
Всего на момент аварии в салоне минивэна находились 7 пассажиров и 1 водитель. Сейчас решается вопрос о направлении пассажиров по маршруту следования. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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