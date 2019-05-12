2019-05-12T11:43:04+03:00
Происшествия

В ДТП на Ставрополье пострадали трое граждан Армении

Михаил ЮЖНЫЙ
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12 мая около 8 часов у села Нины Ставропольского края произошло ДТП. Пострадали 3 человека.

По предварительной версии водитель легкового автомобиля Ниссан Грант не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. По одной из версий, данному ДТП сопутствовало использование на автомобиле резины с зимним рисунком протектора шин.

В автоаварии пострадали 3 пассажира, жители Армении. Все они немедленно были доставлены в больницу Зеленокумска, где врачи им оказали медицинскую помощь.

Всего на момент аварии в салоне минивэна находились 7 пассажиров и 1 водитель. Сейчас решается вопрос о направлении пассажиров по маршруту следования. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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