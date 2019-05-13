На Ставрополье завели уголовное дело после гибели ребенка в отцовской машине
В Ставропольском крае завели уголовное дело из-за гибели 2-летнего мальчика в машине. В припаркованной у дома отцовской легковушке "ВАЗ 2107" ребенок заживо сгорел 12 мая. Трагедия произошла утром в селе Казьминском.
- Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР края. - По предварительным данным, ребёнок оказался в незапертом салоне автомашины, играя вместе с другими детьми на придомовой территории. Причины возгорания устанавливаются. В качестве одной из версий рассматривается неосторожное обращение мальчика со спичками.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU