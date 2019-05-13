2019-05-13T10:31:04+03:00
Происшествия

На Ставрополье завели уголовное дело после гибели ребенка в отцовской машине

Мальчик сгорел заживо в отечественной легковушке
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае завели уголовное дело из-за гибели 2-летнего мальчика в машине. В припаркованной у дома отцовской легковушке "ВАЗ 2107" ребенок заживо сгорел 12 мая. Трагедия произошла утром в селе Казьминском.

- Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР края. - По предварительным данным, ребёнок оказался в незапертом салоне автомашины, играя вместе с другими детьми на придомовой территории. Причины возгорания устанавливаются. В качестве одной из версий рассматривается неосторожное обращение мальчика со спичками.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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