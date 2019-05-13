В Чечне придумали свое шоу "Голос"

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-13T14:54:31+03:00

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В Чечне придумали аналог популярного шоу "Голос" на Первом канале. Конкурс талантов назвали "Суперзвезда" и на кастинг приглашают участников со всех регионов Северного Кавказа.

В жюри позвали народных артистов. Чеченскую версию песенного шоу будут транслировать на республиканском телеканале ЧГТРК "Грозный", где пока никаких деталей о программе не рассказывают.

Известно только, что главным призом станет 1 млн рублей, а прием заявок на участие уже начался.

ИСТОЧНИК KP.RU