В Чечне придумали свое шоу "Голос"
Главным призом станет 1 млн рублей
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В Чечне придумали аналог популярного шоу "Голос" на Первом канале. Конкурс талантов назвали "Суперзвезда" и на кастинг приглашают участников со всех регионов Северного Кавказа.
В жюри позвали народных артистов. Чеченскую версию песенного шоу будут транслировать на республиканском телеканале ЧГТРК "Грозный", где пока никаких деталей о программе не рассказывают.
Известно только, что главным призом станет 1 млн рублей, а прием заявок на участие уже начался.
ИСТОЧНИК KP.RU