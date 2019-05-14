Стадион "Динамо" в Ставрополе преобразится после работы граффитистов
Через несколько недель Ставрополь примет Студенческую весну стран БРИКС и ШОС. Одной из главных площадок проведения фестиваля станет отремонтированный стадион "Динамо". Его вид изменится не только благодаря новым креслам и воротам, но и наружные стен приобретут иной облик. Над этим сейчас работают несколько художников-граффитистов.
О том, какие именно изображения украсят стадион, и когда работы завершатся полностью, в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал один из художников Дмитрий Кольцо. По его словам, в Ставрополе собралась команда граффитистов из 3 городов: Омск, Пермь и Челябинск. Ребят пригласили к нам, поскольку у них есть опыт - уже несколько месяцев они готовят Челябинск к саммиту ШОС и БРИКС: оформляют фасады и в целом работают над обликом города.
Как преобразится стадион "Динамо" в Ставрополе после работы граффитистов
Ребята подготовили и согласовали эскизы. В первую очередь нужно было показать гостям какие-то достопримечательности, представить им город и край. Сейчас работы выполнены примерно на 70 процентов, а полностью рисунки будут готовы до конца недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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