В Дагестане из-за оползня без газа осталось целое село
Специалисты восстанавливают газоснабжение в Буйнакском районе Дагестана, в зону отключения голубого топлива попало одно село. Об этом сообщает пресс-служба регионального управление МЧС.
- В Буйнакском районе Дагестана в результате сошедших оползней произошел разрыв сварного стыка на газопроводе. Авария локализована путем закрытия клапана задвижки. В зону отключения газоснабжения попало село Нижнее Казанище, - говорится в сообщении.
По данным ведомства, аварийно-восстановительные работы начались с 09:00 15 мая. Население села Нижнее Казанище составляет около 14,3 тыс.жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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