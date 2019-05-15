2019-05-15T08:20:04+03:00
Происшествия

В Дагестане из-за оползня без газа осталось целое село

Михаил ЮЖНЫЙ
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Специалисты восстанавливают газоснабжение в Буйнакском районе Дагестана, в зону отключения голубого топлива попало одно село. Об этом сообщает пресс-служба регионального управление МЧС.

- В Буйнакском районе Дагестана в результате сошедших оползней произошел разрыв сварного стыка на газопроводе. Авария локализована путем закрытия клапана задвижки. В зону отключения газоснабжения попало село Нижнее Казанище, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, аварийно-восстановительные работы начались с 09:00 15 мая. Население села Нижнее Казанище составляет около 14,3 тыс.жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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