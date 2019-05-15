На Ставрополье пьяный водитель пытался устроить драку с полицией

15 Май 09:12 2019-05-15T09:12:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Левокумского района Ставрополья ночью поступило сообщение от жителей одного из населенных пунктов. Люди рассказали, что от одного из кафе отъезжает автомобиль, за рулем которого находится пьяный водитель.

По указанному адресу прибыл экипаж ДПС, но указанный автомобиль уже находился в нескольких сотнях метров - водитель хотел задним ходом въехать во двор. Когда шофер увидел полицейских, то попытался удрать. Но не удалось.

Аавтоинспекторы применили специальные средства - наручники. Нарушителем оказался 20-летний местный житель. Из-за очевидных признаков опьянения ему предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования.

Мужчина ответил категорическим отказом, оскорблял сотрудников полиции и пытался затеять драку. На водителя составлен протокол.

Также собраны материалы за оскорбление сотрудников полиции и применение насилия в отношение представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU