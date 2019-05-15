В Ставропольском крае поймали террориста ИГИЛ*

15 Май 12:52 2019-05-15T12:52:15+03:00

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В Ставропольском крае сотрудники местного ФСБ задержали местного жителя, примкнувшего к ИГИЛ* - запрещенной в России террористической группировки, который собирался провернуть террористическую акцию.

- В результате работы по линии противодействия международным террористическим организациям УФСБ России по Ставропольскому краю установлен житель Ставропольского края, являющийся сторонником международной террористической организации "Исламское государство". Указанный гражданин планировал совершение преступлений террористической направленности на территории Ставропольского края, - рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

На мужчину завели уголовное дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU