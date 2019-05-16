В Ставрополе 94-летняя женщина отдала незнакомцу 390 тысяч

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-16T13:06:32+03:00

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В Ставрополе мошенник обманом выудил у доверчивой 94-летней пенсионерки 390 тысяч рублей. По телефону мужчина представился ее внуком и рассказал историю, что стал участником ДТП и за непривлечение к уголовной ответственности ему нужен 1 млн рублей. Деньги, с его слов, придет и заберет помощник следователя. Женщина поверила в сказанное, но насобирала только меньше 400 тысяч. Уже отдав деньги аферисту, пожилая ставропольчанка позвонила своему внуку и узнала, что никакой аварии с его участием не было.

- Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере".

Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, - сказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Ставрополья.

Жителей края просят проявлять бдительность и при малейших подозрениях звонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU