2019-05-16T15:58:11+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на Ставрополье: столкнулись 8 машин, два человека погибли

В аварию попали две грузовые «ГАЗели» и шесть легковых автомобилей [фото]
Андрей ЗОБОВ
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Фото с места событийФото с места событий
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В Предгорном районе Ставропольского края произошло массовое ДТП: на трассе «Минеральные Воды — Кисловодск» столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли. Ещё один пострадавший находится в больнице.

Фото с места событий

Фото с места событий

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю, авария произошла около 13 часов на 33 километре автодороги, соединяющей Минеральные Воды и Кисловодск.

Фото с места событий

Фото с места событий

— В автокатастрофу попали восемь единиц транспорта, двигавшихся в попутном направлении. Предположительно, столкнулись 2 бортовые «ГАЗели», «Нива», «Шевроле Нива», «Мазда», «Тойота Аутлендер», «БМВ Х6» и «Лада Калина», — говорится в сообщении ведомства.

Фото с места событий

Фото с места событий

В аварии пострадали три человека. Двое погибли на месте, ещё одного на «Скорой» доставили в ближайшую больницу.

Фото с места событий

Фото с места событий

— Причины аварии пока не установлены. На месте происшествия работают экипажи ДПС и следователи. В связи с этим движение по трассе затруднено, — резюмировали в краевом УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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