В Ставрополе появилась возможность зарегистрировать брак «понарошку»
У жителей Ставрополя появилась возможность зарегистрировать свой брак «понарошку». Новостью поделились пользователи в социальных сетях.
Оказалось, что в краевом центре появился специальный «Виртуальный ЗАГС», который может зарегистрировать пару влюблённых. Для этого не нужно даже паспорта — только желание парочки.
— Автомат выдает свидетельство о браке и силиконовые обручальные кольца. Чтобы их получить, нужно сфотографироваться, ввести свои имена и фамилии и пройти шуточный тест на совместимость, — рассказали пользователи одного из популярных публичных сообществ.
Конечно же, документы, полученные в автомате не имеют никакого юридического веса — процедура бракосочетания исключительно шуточная. Однако многих позабавила и порадовала такая идея и возможность.
Виртуальный ЗАГС в СтаврополеФото: Социальные сети
Фото: Социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU
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