В Ставрополе появилась возможность зарегистрировать брак «понарошку»

16 Май 16:31 2019-05-16T16:31:53+03:00

Изменить размер текста: A A

У жителей Ставрополя появилась возможность зарегистрировать свой брак «понарошку». Новостью поделились пользователи в социальных сетях.

Оказалось, что в краевом центре появился специальный «Виртуальный ЗАГС», который может зарегистрировать пару влюблённых. Для этого не нужно даже паспорта — только желание парочки.

— Автомат выдает свидетельство о браке и силиконовые обручальные кольца. Чтобы их получить, нужно сфотографироваться, ввести свои имена и фамилии и пройти шуточный тест на совместимость, — рассказали пользователи одного из популярных публичных сообществ.

Конечно же, документы, полученные в автомате не имеют никакого юридического веса — процедура бракосочетания исключительно шуточная. Однако многих позабавила и порадовала такая идея и возможность.

Виртуальный ЗАГС в СтаврополеФото: Социальные сети

Фото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU