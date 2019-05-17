В Ставрополе 8-летний школьник погиб после падения из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-05-17T11:39:37+03:00

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Следственный комитет проводит проверку по факту падения 8-летнего школьника из окна многоэтажки в Ставрополе. Ребёнок свалился с высоты третьего этажа и получил несовместимые с жизнью травмы.

— Трагедия произошла вечером 15 мая в Ставрополе. По предварительным данным, пострадавший облокотился на москитную сетку, закрывавшую оконный проём. Материал не выдержал, ребёнок потерял равновесие и упал, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

К несчастью, пострадавший скончался в больнице. Врачи не смогли спасти школьника.

— По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. По её результатам будет принято процессуальное решение, — резюмировали в ставропольском СК.

ИСТОЧНИК KP.RU