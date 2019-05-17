В Ставрополе 8-летний школьник погиб после падения из окна многоэтажки
Следственный комитет проводит проверку по факту падения 8-летнего школьника из окна многоэтажки в Ставрополе. Ребёнок свалился с высоты третьего этажа и получил несовместимые с жизнью травмы.
— Трагедия произошла вечером 15 мая в Ставрополе. По предварительным данным, пострадавший облокотился на москитную сетку, закрывавшую оконный проём. Материал не выдержал, ребёнок потерял равновесие и упал, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
К несчастью, пострадавший скончался в больнице. Врачи не смогли спасти школьника.
— По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. По её результатам будет принято процессуальное решение, — резюмировали в ставропольском СК.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»