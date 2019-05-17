На Ставрополье произошло землетрясение
17 мая на Ставрополье произошло крупное ЧП. Люди просыпались от громкого гула и раскачивания мебели в комнатах - произошло землетрясение. Некоторые в панике даже выбегали на улицу. Подземные толчки ощущались около 4 часов утра.
Множество сообщений о произошедшем землетрясении сразу же было опубликовано в соцсетях. О произошедшем в интернете писали жители городов Ессентуки, Железноводска, ближайшей станицы Константиновской, столицы СКФО Пятигорска, а также Минеральных Вод и Винсадов.
Помимо обитателей многоэтажек, подземные толчки ощутили в небольших частных домах. По словам одного из пользователей ставропольских социальных сетей, некоторые люди в тот момент испуганно ждали чего-то более крупного и страшного.
По информации краевого управления МЧС, магнитуда толчков на Ставрополье составила примерно 3,9 баллов по шкале Рихтера. Жертв и разрушений, к счастью, нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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